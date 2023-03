RDC: plus de vingt morts au Maï-Ndombe, crainte d'une reprise d'un conflit communautaire

Au moins quinze personnes ont péri lors des attaques menées par des hommes armés mercredi contre le village de Kinsele, à la limite entre les provinces de Maï-Ndombe et Kinshasa. Huit autres personnes avaient été tuées mardi dans le village de Tobakita et une autre, un enseignant, à Mekwo à Tobakita, par les mêmes assaillants, selon le député national élu de Kwamouth, Guy Musomo. Soit au total 24 morts enregistrés en deux jours dans cette partie de Maï-Ndombe, selon M. Musomo, qui a précisé à ce site d'informations qu'il s'agissait d'un bilan "provisoire". Un conflit interethnique, qui a déjà fait des dizaines de morts, oppose depuis juin dernier les Teke et Yaka, qui se disputent des taxes et des terres dans les territoires de Kwamouth et de Bagata, dans la province voisine du Kwilu. En octobre dernier, le gouvernement congolais avait avancé un bilan de "plus de 180 morts", sans compter la trentaine de personnes déplacées décédées dans des camps. Les attaques meurtrières se sont poursuivies depuis, jusqu'à se rapprocher de la capitale Kinshasa. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a toutefois récemment fait état d'une "stabilisation" de la situation sécuritaire. L'ONU a chiffré à plusieurs dizaines de milliers le nombre de déplacés, chassés de leurs villages par ces affrontements entre les Teke, qui se considèrent comme originaires et propriétaires des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 kilomètres, et les Yaka, venus s'installer après eux. (Belga)