Tirreno-Adriatico - En roule libre depuis le départ, Wout van Aert prévoit de se tester jeudi

Malade durant la semaine précédente son initiale reprise aux Strade Bianche samedi dernier, Wout van Aert avait postposé sa rentrée pour entamer sa saison sur route dans cette course par étapes en Italie. Jusqu'ici le Belge est plutôt en roue libre et n'a en tous les cas pas encore enclenché le turbo, ne participant pas aux sprints. "Ce n'est pas ce que je préfère. Si je sprinte, c'est pour gagner quelque chose ou prendre des points. Hier (mardi) en plus c'était une étape facile, presque une balade, en tous les cas moins difficile qu'un de mes entraînements. Et aujourd'hui (mercredi), je ne pense pas prendre part au sprint non plus, sauf si la course est très rapide et qu'il se passe quelque chose dans le final". Wout van Aert a-t-il tout juste participé au train pour préparer ses coéquipiers au sprint à l'arrivée mardi, mais "c'était juste pour les protéger", a assuré encore l'Anversois, 28 ans. C'est jeudi que Wout van Aert veut se tester. "Si les étapes sont trop faciles, je ne vais pas progresser. Les premières étapes étaient faciles, mais cela va changer dans les prochains jours et je serai certainement content alors d'avoir un jour un plus calme entre les coups." Le profil de l'étape de vendredi sera encore plus ardu avec une arrivée au sommet de Sarnano-Sassotetto (13,1 km à 7, 3%). Tirreno-Adriatico s'achève dimanche. (Belga)