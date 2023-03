Tirreno-Adriatico - Jasper Philipsen gagne la 3e étape au sprint, Filippo Ganna reste leader

Quatre Italiens se sont montrés durant la journée avec les frères Bais, Davide et Mattia (EOLO Kometa), qui ont fini par lâcher Stefano Gandin et Alessandro Iacchi (Corratec) au fil de deux difficultés loin de l'arrivée. Le peloton a navigué à 6 minutes avant de revenir à 70km du but déjà pour rester groupé jusqu'à Folligno et ses petites rues, laissant place à un sprint massif, malgré une offensive des Jumbo-Visma à dix kilomètres de l'arrivée créant quelques cassures dans le peloton.

Jeudi, la 4e étape conduira le peloton de Greccio à Tortoreto sur 218km avec le mur dit de Tortereto à escalader à plusieurs reprises au cours de laquelle Wout van Aert a annoncé vouloir "se tester". Cette 58e édition s'achève dimanche. à San Benedetto del Tronto.