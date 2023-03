Un trentenaire grièvement blessé après des coups de feu à Hoboken

L'homme de 32 ans a été blessé - et ses jours semblent être en danger - par un inconnu qui a tiré sur lui et sur une deuxième personne. L'auteur s'est ensuite enfui à pied et est actuellement recherché. La police est sur les lieux et a établi un périmètre de sécurité. Les forces de l'ordre ne savent pas encore si l'auteur de l'attaque visait uniquement la victime blessée ou les deux personnes. Le compagnon de la victime est indemne. La suite de l'enquête devra démontrer dans quel contexte ont eu lieu les coups de feu. (Belga)