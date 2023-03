WTT Smash - Cedric Nuytinck éliminé au deuxième tour des qualifications à Singapour

Cedric Nuytinck (WTT 104), 30 ans, a été battu par l'Iranien Noshad Alamiyan, 31 ans et 87e mondial, 15-13, 8-11, 11-5, 11-7. Jeudi matin, Martin Allegro (WTT 82), 26 ans, doit jouer son deuxième tour contre l'Anglais Paul Drinkhall, 33 ans, 72e mondial après avoir sorti en entrée mercredi le Roumain Rares Sipos (WTT 154), 22 ans, 3 sets à 2 (5-11, 14-12, 7-11, 11-8, 11-9). Le Français Can Akkuzu (WTT 69), 25 ans, avait mis fin lui aux espoirs d'Adrien Rassenfosse (WTT 194), 19 ans, qu'il a battu 3 sets à 2 au premier tour des qualifications: 11-6, 11-5, 7-11, 8-11 et 11-5. Florent Lambiet (WTT 141), 27 ans, et Martin Allegro sont inscrits pour l'épreuve en double. Ce tournoi est disputé jusqu'au 19 mars par 128 joueurs en simple et 24 paires de double et constitue le dernier rendez-vous entrant en ligne de compte pour désigner les joueurs qui pourront participer aux championnats du Monde du 20 au 28 mai prochain à Durban en Afrique du Sud. (Belga)