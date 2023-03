Belgian Cats - Julie Allemand en finale de la Coupe de France avec son club de Lyon

Son club lyonnais s'est en en effet imposé 64 à 77 contre la formation nordiste de Rachid Meziane, le sélectionneur des Belgian Cats où évolue Hind Ben Abdelkader. L'arrière bruxelloise a elle terminé avec 2 points (0/5 à 3 pts, 2/2 aux lancers) et 1 rebond en 19 minutes. Julie Allemand a été efficace en 33 minutes de jeu avec 10 points (2/2 à 2pts, 2/4 à 3pts), 8 assists, 3 rebonds, un contre et deux fautes provoquées. La finale, à Paris, opposera Lyon au vainqueur de la seconde demi-finale prévue le 15 mars à Strasbourg entre la formation de Ligue 2 de SI Graffenstaden à Basket Landes. Championne de France avec Lyon en 2019, Julie Allemand a déjà à son palmarès une Coupe de France conquise avec Montpellier en 2021 dans une finale remportée contre Charleville-Mézières (75-74) et où la joueuse liégeoise (22 pts, 8 assists) avait été désignée MVP, meilleure joueuse. (Belga)