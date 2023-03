Bénéfice record pour BMW l'année dernière

Le bénéfice avant intérêts et impôts (ebit) a lui progressé de 4,5%, à 14 milliards d'euros. L'année dernière, la société a acquis une participation majoritaire dans BMW Brilliance Automotive (BBA), contribuant à un revenu exceptionnel de 7,7 milliards d'euros. Les ventes unitaires ont chuté à 2,4 millions - environ 100.000 voitures de moins qu'en 2021 - surtout en raison de la pénurie de semi-conducteurs et de faisceaux de câbles en provenance d'Ukraine. Mais les bénéfices ont été stimulés par une focalisation sur le segment haut de gamme, des prix plus élevés pour les voitures neuves et un euro plus faible. (Belga)