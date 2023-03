Challenger d'Antalya - Michael Geerts rejoint les quarts de finale du simple pas les demi-finales du double

La place en demi-finale de ce tournoi sur terre battue dotée de 73.000 euros passera par un succès sur le Tchèque Vit Kopriva (ATP 169) qui a éliminé en huitièmes de finale le Canadien Steven Diez (ATP 292) 6-2 et 6-0. Geerts était aussi en course en double. Aux côtés de l'Italien Stefano Travaglia (ATP 703 en double), le N.5 belge, 182e mondial en double s'est incliné en quarts de finale devant le duo suédo-grec composé de Filip Bergevi (ATP 268) et Petros Tsitsipas (ATP 131) 7-5 et 6-3 en 1h18 de jeu. (Belga)