Conference League - Brian Riemer: "Mon équipe a montré de quoi elle était capable"

"Après avoir été critiquée cette saison, mon équipe a montré de quoi elle était capable", a déclaré le coach danois du RSCA. "J'ai vu un match très équilibré. En Coupe d'Europe, il faut savoir saisir sa chance. Nous aurions peut-être pu marquer le but du 2-1 mais je pense que ce partage est un bon résultat sur lequel nous devrons construire au match retour. Aujourd'hui, nous avons très bien défendu et n'avons pas laissé grand chose. Tant individuellement que collectivement, nous avons montré que nous pouvons jouer à un haut niveau", ajoute Riemer, qui a salué les prestations de Yari Verschaeren, "incroyable", Anders Dreyer, auteur du but de l'égalisation, et de Benito Raman. "Nous savons qu'Anders a un très bon tir. Avec Benito, je voulais quelqu'un capable de bousculer l'adversaire, et il l'a fait à merveille". Tout se jouera dans une semaine en Espagne. "Villarreal reste favori et est très fort à domicile", avance Riemer. "Mais je pense que nous avons une belle chance. Je dirais que c'est 55 à 57% de chances en leur faveur". Avant cela, il y aura dimanche un match face au Cercle de Bruges important dans la lutte pour le top 8. "On ne peut jamais comparer les matchs. Chaque match a sa propre histoire, estime l'entraîneur d'Anderlecht, qui n'a plus gagné en championnat depuis le 12 février. "En championnat, nous sommes dans une situation difficile et nous n'avons d'autre choix que d'essayer d'être performants. Cela portera ses fruits et si ce n'est pas le cas, nous aurons au moins essayé". (Belga)