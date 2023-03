Coupe du monde de ski alpin - Aleksander Aamodt Kilde forfait à Kranjska Gora, Marco Odermatt tout près de son 2e sacre

Kilde "fait l'impasse (sur Kransjka Gora). Il veut se concentrer sur Soldeu" en Andorre, qui accueille la dernière étape de la saison, a indiqué la Fédération norvégienne de ski. Le Norvégien est le seul skieur à pouvoir empêcher Odermatt de soulever le globe de cristal de N.1 mondial, mais il accuse 386 points de retard sur le Suisse avant ses quatre dernières courses potentielles. Le Suisse, à condition de finir samedi dans le top 16 du slalom géant de Kransjka Gora, peut donc dès ce week-end mettre fin au suspense dans la course au globe de cristal. En revanche, si Odermatt enchaîne les contre-performances jusqu'à la fin de saison, Kilde conserve mathématiquement une chance minime de le devancer. Il devra pour cela remporter les quatre épreuves des finales (dont un slalom) de Soldeu du 15 au 19 mars. "Odi", sacré champion du monde de descente et de slalom géant le mois dernier à Courchevel (France) a fait preuve tout au long de l'hiver d'une remarquable et implacable constance avec pas moins de 18 podiums, dont neuf victoires, en 22 départs. Odermatt est déjà assuré du petit globe de Super-G et bien parti pour repartir avec celui de slalom géant pour la 2e année consécutive. Kilde a lui déjà en poche celui de descente. (Belga)