Europa League - L'Union partage l'enjeu après avoir mené trois fois à Berlin

En l'absence de leur capitaine Teddy Teuma, blessé au mollet, les Saint-Gillois ont souffert dans le premier quart d'heure. Les Berlinois se sont installés dans leur camp et Sheraldo Becker leur a donné pas mal de soucis. L'attaquant surinamien a manqué deux conclusions dangereuses (3e,9e) avant que sa frappe d'une dizaine de mètres soit repoussée en corner par Anthony Moris (9e). Capitaine pour l'occasion, le gardien unioniste s'est encore distingué sur une reprise de la tête de Kevin Behrens (16e). A partir de ce moment-là, les Bruxellois ont repris leurs esprits et leur jeu de combinaisons a fini par payer: sur une récupération à gauche de la surface de Vertessen, Boniface a ouvert la marque.(28e, 0-1). Légèrement assommés, les Berlinois ont retrouvé peu à peu leur domination et ont égalisé par Juranovic (42e, 1-1). Dès le début de la seconde période, les deux équipes se sont envoyé des piques et lancé par Loïc Lapoussin, Vertessen a conservé son sang-froid devant Ronnow (58e, 1-2). Un penalty accordé pour une faute de Christian Burgess a permis à Knoche d'égaliser en deux temps, Moris ayant renvoyé le ballon dans ses pieds (69e). Sur une envolée de Vertessen, Boniface à inscrit son cinquième but en Europa League (72e, 2-3), mais le réserviste Michel n'a pas pardonné une mauvaise relance de la défense saint-Gilloise (89e, 3-3). (Belga)