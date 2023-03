Germain Dufour est décédé

Le Liégeois, originaire de Tournai, a connu un parcours atypique. Moine capucin et prêtre-ouvrier, Germain Dufour est engagé comme balayeur de rue par la ville de Liège en 1970, poste qu'il a occupé pendant 17 ans. Il lutte alors contre le sans-abrisme dans la Cité ardente et crée un refuge dans le quartier de Pierreuse. Au milieu des années 80, il entame une carrière politique au sein d'Ecolo. D'abord conseiller communal, il siège au Sénat de 1992 à 1995, et par voie de conséquence, au Parlement wallon et au Conseil de la Communauté française. Pas réélu, Germain Dufour s'éloigne ensuite d'Ecolo, pour se présenter sur les listes du Parti Communiste (PC), puis du groupe liégeois VéGa. Surnommé "le sénateur aux pieds nus", Germain Dufour occupait également une place à part au sein de l'Église catholique, notamment lorsqu'il participe à un office pour la reconnaissance des homosexuels ou qu'il donne une bénédiction nuptiale à un couple gay, rappelle la RTBF. Germain Dufour a terminé sa vie religieuse comme curé d'une paroisse du Hainaut. (Belga)