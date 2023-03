La Belgique relance un appel à candidatures pour la distribution de journaux

La distribution de journaux et périodiques au domicile est actuellement réalisée par bpost dans le cadre d'une concession de services octroyée par l'État, sur base d'une procédure d'attribution en 2015. La concession actuelle, qui avait déjà été prolongée à plusieurs reprises, prendra fin au 31 décembre 2023. "La concession a pour objet une prestation de services de dernier ressort ("last resort"), en ce sens que le concessionnaire est un fournisseur de secours, qui intervient au cas et dans la mesure où l'éditeur ne trouve pas d'autres options pour la distribution de ses journaux ou de ses périodiques. Le concessionnaire n'a donc pas l'exclusivité", explique le SPF Économie. (Belga)