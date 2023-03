La justice turque lève le blocage des aides publiques au parti pro-kurde

Selon la chaîne privée NTV et l'agence officielle Anadolu, 539 millions de livres turques d'aide publique (28,7 millions de dollars) devaient être accordés au Parti démocratique des peuples (HDP) cette année. Le parti est considéré par certains analystes comme le "faiseur de rois" de la prochaine élection présidentielle prévue mi-mai. Le HDP est par ailleurs sous le coup d'une menace de fermeture, à moins de deux mois des élections présidentielle et législatives. Un procureur avait réclamé en janvier devant la Cour constitutionnelle turque l'interdiction du parti, accusé d'être lié "de façon organique" au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), groupe armé qualifié de "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux. Rejetant ces accusations, le HDP présentera sa défense le 11 avril prochain devant la Cour, a-t-il annoncé sur son site jeudi. Le HDP fait l'objet d'une répression implacable depuis 2016, année où son chef de file Selahattin Demirtas a été arrêté. M. Demirtas a été condamné deux ans plus tard à quatre ans et demi de prison, et nombre de responsables et de sympathisants du HDP ont été également arrêtés. Le HDP a obtenu 12% des suffrages aux élections législatives de 2018, faisant élire près de 60 députés sur 579. (Belga)