La liaison E25-E40/A602 fermée pendant huit nuits durant les deux prochaines semaines

Les fermetures nocturnes auront lieu de 22h00 à 06h00 durant quatre nuits d'affilée, deux semaines de suite. La première série débutera dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mars et s'achèvera dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17. La deuxième série, la semaine suivante, comprendra les nuits du lundi 20 au vendredi 24. Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604. Par ailleurs, la Sofico précise que certaines zones d'approches de la liaison seront également impactées par des travaux durant la première semaine. Ainsi, les nuits du 13 au 15 mars, les usagers circulant sur l'E42/A15 depuis Namur ne pourront pas gagner directement l'E25-E40/A602 en direction du Luxembourg. Il en ira de même pour les automobilistes sur l'E40/A3 en provenance d'Aix-la-Chapelle dans les nuits du 13 au 17. L'interruption du trafic routier sur le tronçon permettra d'effectuer divers nettoyages, d'entretenir la ventilation et les équipements électromécaniques ainsi que de poursuivre la rénovation de l'axe routier. Les services de secours profiteront de l'occasion pour réaliser divers exercices. (Belga)