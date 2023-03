La Russie fournit de l'uranium enrichi à la Chine, selon le Pentagone

Après avoir été informé de la situation par un officiel américain durant une audition, le responsable de la défense pour la politique spatiale, John Plumb, a estimé qu'il était "très troublant de voir la Russie et la Chine coopérer en la matière." "Ils peuvent avoir des points de discussions à cet égard, mais on ne peut occulter le fait que les réacteurs à neutrons rapides sont du plutonium, et le plutonium est destiné à l'armement. Donc je pense que le département de la Défense est inquiet. Et bien sur, cela correspond aussi à nos inquiétudes au sujet de l'expansion des forces nucléaires chinoises, car il faut plus de plus plutonium pour davantage d'armes", a poursuivi M. Plumb. Depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes l'an passé, et la mise à l'index de la Russie par une large partie des pays occidentaux, Moscou a tenté de resserrer ses liens avec Pékin et cherche à en obtenir des livraisons d'armes. La Chine n'a pas à ce jour condamné l'invasion russe et les USA ont découragé Pékin de livrer des armes à la Russie. M. Plumb a encore ajouté que la Chine élargissait et diversifiait de manière significative son arsenal nucléaire, à un rythme soutenu. Tant Pékin que Moscou se concentrent sur les armes nucléaires, l'espace et des missiles de longue portée pour contrer les USA et ses partenaires, a-t-il poursuivi. (Belga)