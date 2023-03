Les Schtroumpfs participeront aux Journées bruxelloises de l'eau du 19 au 26 mars

En marge de cet événement, les Schtroumpfs et l'Association des eaux de Bruxelles (Aquabru) porteront la campagne "Ici commence la mer", en collaboration avec les 19 communes bruxelloises. Les personnages emblématiques de la BD belge sont en effet ambassadeurs des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui comprennent la protection des océans, des plages et de la vie aquatique. Des panneaux signalétiques seront installés à côté des avaloirs de la Région bruxelloise, afin de rappeler le lien entre les égouts et la mer, ainsi que l'importance de ne pas jeter ses déchets à terre. Différentes activités seront mises en place dans la capitale à l'occasion de ces Journées de l'eau. La commune de Forest organisera par exemple un jeu de piste sur le thème des petits personnages de Peyo, au cours duquel les participants devront répondre à des questions et passer des épreuves en lien avec la pollution de l'eau. D'autres rendez-vous à noter sont notamment l'ouverture exceptionnelle du bassin d'orage souterrain de Flagey à Ixelles et du domaine de Val Duchesse à Auderghem, d'ordinaire fermés au public, un colloque sur la baignade en plein air en ville à Tour & Taxis, ou encore l'ouverture gratuite du Musée des égouts. (Belga)