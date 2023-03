Mondial 2023 féminin - Sous le feu des critiques, la sélectionneuse française Corinne Diacre a été limogée

Une crise sans précédent a éclaté au sein de l'équipe de France féminine le 24 février dernier, lorsque l'ancienne capitaine Wendie Renard a annoncé qu'elle se retirait de la sélection, ne pouvant "plus cautionner le système actuel." Deux autres cadres, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, avaient suivi le mouvement et critiqué le "manque de professionnalisme" en équipe de France, sans pour autant nommer leur sélectionneuse Corinne Diacre. La FFF a ensuite monté une commission spéciale, qui a procédé à l'audition de certaines joueuses. Un échange a également eu lieu avec Diacre, laquelle se serait dite, selon une déclaration de son avocat auprès de l'AFP, "déterminée à mener (s)a mission à bien", dénonçant une "campagne de dénigrement". La commission, réunie avec le président intérimaire de la FFF Philippe Diallo, a finalement décidé après la remise de ses conclusions d'écarter Corinne Diacre. "Les nombreuses auditions menées ont permis d'établir le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles", a justifié la fédération. Arrivée en 2017, Diacre avait échoué avec les Bleues en quart de finale de la Coupe du monde 2019 en France, et en demi-finale de l'Euro 2022. Son contrat courait jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il faudra lui trouver un successeur alors que se profile un match amical contre la Colombie, dans un mois. (Belga)