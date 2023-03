Record du nombre de naturalisations belges en 20 ans

Ce n'est que la troisième fois depuis 2002 que le nombre de naturalisations dépasse les 40.000, alors que dans les années 2000 et 2001, aux débuts de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation, plus de 60.000 personnes étrangères avaient acquis la nationalité belge sur base annuelle. Avec 4.756 changements de nationalité l'année dernière, ce sont principalement des Marocains qui ont fait la démarche en 2022. Suivent les Syriens (3.521) et les Roumains (2.735). Autre fait marquant: le nombre de naturalisations de Turcs a presque doublé, à 1.775, et une hausse de 60% par rapport à 2021 a été constatée chez les Polonais (1.698). Un peu plus de 1.000 Russes ont également sauté le pas, soit 30% de plus qu'un an plus tôt. Concernant les Ukrainiens, les chiffres sont stables (366) par rapport à 2021. (Belga)