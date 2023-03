Réforme de la Justice en Israël - Appel solennel du président israélien à stopper la réforme judiciaire

"La totalité de la législation discutée en ce moment ... doit disparaitre et rapidement, elle est erronée et menace nos fondements démocratiques. Il faut la changer pour un projet commun", a déclaré M. Herzog, dans une intervention télévisée au ton solennel. La coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu tente de faire passer une législation qui lui donnerait de fait le pouvoir de nommer les juges et limiterait considérablement les prérogatives de la Cour suprême, notamment dans sa capacité à invalider des lois. Ce projet divise le pays depuis sa présentation il y a plus de deux mois et des dizaines de milliers d'Israéliens ont encore manifesté leur opposition dans tout le pays jeudi. Le président israélien qui joue un rôle essentiellement protocolaire, avait déjà fait part de ses inquiétudes sur cette réforme et proposé de jouer le rôle de médiateur entre la coalition et l'opposition. "Nous sommes arrivés à trouver des accords sur la majorité des points, suffisamment pour faire une pause dans le processus de législation", a-t-il affirmé jeudi soir. "Nous avons besoin d'hommes politiques courageux pour aller de l'avant" a encore déclaré M. Herzog appelant opposition et majorité à "décider ensemble", la seule alternative étant, selon lui, "soit une catastrophe soit la solution". Selon ses détracteurs, le projet actuel en cours d'examen au parlement menace le caractère démocratique de l'État d'Israël. Le gouvernement affirme lui que la réforme est nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et une justice "indépendante", mais pas "omnipotente", selon les mots de M. Netanyahu, qui accuse la Cour suprême d'être politisée. (Belga)