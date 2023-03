TikTok - Le ministre flamand Somers veut aussi interdire TikTok aux fonctionnaires communaux

Le réseau social TikTok a été fondé par la société chinoise ByteDance, qui a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. Mercredi, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avait déjà proposé d'interdire TikTok sur tous les smartphones utilisés pour des raisons professionnelles dans l'administration fédérale. En Wallonie, le ministre-président Elio Di Rupo a annoncé lundi qu'il proposera d'interdire, au personnel des services du gouvernement et aux ministres, d'installer TikTok sur les appareils contenant également des applications professionnelles. Des interdictions similaires ont été édictées dans l'Union européenne. Face à la méfiance des pouvoirs publics européens, TikTok travaillera avec un "partenaire" pour garantir que les données de ses utilisateurs ne sont pas transférées vers la Chine, sur le modèle des mesures prises aux États-Unis, avait annoncé la semaine dernière l'un des cadres du réseau social. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/d7bef860ed408f74dfe6d8f8184630fe87ef4a7ab144d23c3f34987eced2a91d/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)