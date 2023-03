Vooruit plaide pour l'indexation des chèques-repas

Depuis 2015, l'intervention maximale de l'employeur dans un chèque-repas est limitée à 6,91 euros. Mais depuis lors, les prix du caddie ont fortement augmenté, souligne Melissa Depraetere. La députée fédérale souhaite porter dès cette année le chèque-repas à 8 euros, avec une contribution patronale maximale de 7,78 euros. Cela représenterait une compensation qui irait jusqu'à 200 euros par an. Les socialistes flamands veulent aussi ancrer l'indexation des chèques-repas dans la loi. À partir de 2024, ils proposent que la valeur augmente chaque année au 1er janvier en fonction du nombre d'augmentations de l'indice-pivot de l'année précédente. "Tout devient plus cher à cause de l'inflation, mais les chèques-repas n'ont pas augmenté depuis 8 ans. Pouvez-vous expliquer cela?", déclare Melissa Depraetere. "C'est logique que les chèques-repas augmentent avec les prix, tout comme les salaires grâce à l'indexation automatique." (Belga)