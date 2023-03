WTA Indian Wells - Elise Mertens sortie au premier tour

Wang Xinyu affrontera au tour suivant la Russe Ekaterina Alexandrova, 18e joueuse mondiale et tête de série N.18, qui était dispensée de premier tour. Elise Mertens était arrivée en Californie après une demi-finale à Monterrey, son meilleur résultat de la saison. La N..1 belge restera dans le désert californien pour y disputer le double aux côtés de l'Australienne Storm Hunter. Mertens et Hunter, têtes de série N.6, débuteront face à l'Espagnole Paula Badosa et la Kazakhe Elena Rybankina. Trois autres joueuses belges sont engagées en simple. Alison Van Uytvanck (WTA 85) sera de l'Américaine Claire Liu (WTA 56). Là aussi, il s'agira d'un duel inédit. Un match de prestige contre la N.1 mondiale Iga Swiatek, tenante du titre, attendra la gagnante. Maryna Zanevska (WTA 78) entrera en compétition face à l'Américaine Lauren Davis (WTA 47). La joueuse qui l'emporte trouvera ensuite sur sa route la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 4/N.4), de retour après une "opération mineure" Issue des qualifications, Ysaline Bonaventure (WTA 84) a hérité de la Russe Varvara Gracheva (WTA 66) comme adversaire au premier tour. La gagnante de ce duel croisera la route de la Croate Petra Martic (WTA 30), tête de série N.25, au tour suivant. (Belga)