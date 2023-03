WTA Indian Wells - Les douleurs au dos d'Alison Van Uytvanck "se sont visiblement aggravées à l'entraînement"

La numéro 3 belge, 28 ans, 84e mondiale, avait indiqué mercredi souffrir du bas du dos et être amenée à rentrer en Belgique. Son père, René, a donné de plus amples nouvelles jeudi. "Je ne connais pas tous les détails, mais il semblerait qu'Ali ait ressenti des douleurs entre deux vertèbres situées tout près de son hernie", a-t-il expliqué à l'Agence BELGA. "Ces douleurs se sont visiblement aggravées à l'entraînement, ce qui l'a forcée à déclarer forfait. Le repos semble à l'heure actuelle le seul remède. Sa participation au tournoi WTA de Miami s'accompagne donc de plusieurs points d'interrogation." Le second rendez-vous WTA 1000 de la tournée américaine sur surface dure doit en effet débuter dans la foulée le 21 mars à Miami. (Belga)