Actions de protestation dans les services publics - Retards dans la distribution du courrier faute de personnel suffisant aux centres de tri

En Wallonie, 20% des tournées postales ne sont pas assurées, contre 5% en Flandre, a précisé la porte-parole. La distribution des journaux, qui ne passe pas par les centres de tri, est moins impactée: en Wallonie seuls 5% des journaux ne sont pas distribués, pour à peine 2% en Flandre. Les régions de Liège, Luxembourg, Gand et Hasselt sont les plus touchées par la grève. Selon Mme Van Mierlo, une vaste majorité des facteurs souhaite travailler, mais en raison du manque de personnel dans les centres de tri, une partie du courrier n'arrive pas aux centres de distribution. "Des retards sont donc possibles", a déclaré la porte-parole. Bpost donne la priorité aux colis, aux journaux et aux recommandés. Le courrier non distribué vendredi le sera lundi. "Nous mettons tout en œuvre pour minimiser les perturbations. Nous déploierons du personnel et des ressources ce week-end encore pour tenter de résorber le retard", conclut Mme Van Mierlo. (Belga)