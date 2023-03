Appel Gand - Jeff Hoeyberghs, qui avait tenu des propos sexistes à l'UGent, se pourvoit en cassation

L'intéressé, invité par l'association étudiante conservatrice flamande Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), avait tenu des propos polémiques lors d'une conférence donnée à l'Université de Gand le 4 décembre 2019. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes avait reçu 1.489 signalements dans la foulée de la mise en ligne d'images de la conférence. À la suite de ces plaintes, la chambre du conseil avait décidé de renvoyer Jeff Hoeyberghs devant le tribunal correctionnel. Ce dernier a infligé au chirurgien plasticien 10 mois de prison, dont la moitié avec sursis, et une amende de 8.000 euros. Le médecin avait fait appel, sa défense estimant qu'il s'agissait d'une condamnation "politique" car son client n'avait fait qu'émettre un jugement et qu'il n'était pas question d'une incitation à la haine ou à la violence. La cour d'appel de Gand a suivi ce raisonnement, acquittant le prévenu pour la majorité des propos visés. Elle a toutefois estimé que trois passages de la conférence étaient bel et bien punissables et lui a imposé une amende de 1.000 euros. Estimant n'avoir rien fait de répréhensible, le chirurgien a décidé de saisir la Cour de cassation. Celle-ci va maintenant examiner si la décision de la cour d'appel doit être cassée et si une autre cour doit se prononcer sur cette affaire. (Belga)