Boeing peut à nouveau livrer le 787 Dreamliner

Il y a quelques semaines, les livraisons avaient été suspendues parce qu'une partie du fuselage devait être examinée de plus près, selon la FAA. Cette dernière a déclaré vendredi que ses préoccupations avaient été prises en compte. Les livraisons du 787 Dreamliner ont déjà été suspendues à plusieurs reprises au cours des deux dernières années en raison de problèmes techniques et de défauts. La sécurité des avions de Boeing est une préoccupation majeure pour la FAA, notamment après deux accidents mortels impliquant des 737 MAX en 2018 et 2019. (Belga)