Challenger d'Antalya - Kimmer Coppejans s'arrête en quarts de finale

L'Ostendais de 29 ans, installé dans le Limbourg, avait été éliminé mercredi après-midi au premier tour du double avec le Canadien Steven Diez (ATP 980 en double) par les Tchèques Roman Jebavy (ATP 84) et Adam Pavlasek (ATP 77), eux aussi classés tête de série N.1à Antalya, après 1h53 de jeu: 7-6 (7/4), 6-7 (2/7) et 10/7. L'autre Belge engagé à Antalya, Michael Geerts (ATP 243) rencontre plus tard dans la journée en quarts de finale la 4e tête de série le Tchèque Vit Kopriva (ATP 169). (Belga)