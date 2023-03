Challenger de Lugano - Zizou Bergs en finale du double pour la première fois sur le circuit Challenger

En finale, Bergs et Pel affronteront Constantin Frantzen et Hendrik Jebens. Le duo allemand s'est joué de la paire autrichienne Neil Oberleitner/Philipp Oswald 6-3, 7-6 (7/3). En double, Bergs disputera sa première finale sur le circuit Challenger. Il a remporté un tournoi Futures et trois ITF. En simple, son palmarès comprend quatre titres en Challenger, deux en ITF et deux en Futures. En simple, Bergs (ATP 139) avait été éliminé au premier tour. Raphaël Collignon (ATP 238) avait également été éliminé d'emblée alors que Gauthier Onclin (ATP 228) avait passé un tour. (Belga)