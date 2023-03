Championnats du monde de shorttrack - Hanne et Stijn Desmet, Rino Vanhooren et le relais mixte réussissent leur entrée

Stijn Desmet a remporté le premier quart du 1500 m, gagné la 6e course du tour préliminaire du 500 m avant de finir 2e de la 3e série derrière l'Italien Pietro Sighel. Vainqueur de son tour préliminaire sur 1000 m, l'Anversois a ensuite terminé 2e de la deuxième série derrière le Coréen Lee June Seo. Hanne Desmet a terminé 2e du premier quart du 1500 m devancée par la Canadienne Kim Boutin pour entrer en demi-finales. Elle a ensuite pris la 2e place de la 7e série du 500 m derrière la Néerlandaise Suzanne Schulting. Grâce à sa victoire dans la 3e série du 1000 m, elle disputera là aussi les quarts de finale. Rino Vanhooren, 2e derrière Stijn Desmet du premier quart du 1500 m, patinera samedi en demi-finales. Tineke den Dulk après sa 4e place dans le 2e quart de finale du 1500 m, sa 3e place dans la 6e série du 500 m et sa 4e place en séries du 1000 m a été renvoyée en repêchages. Hanne Desmet, son frère Stijn, Tineke den Dulk et Ward Pétré ont remporté le 2e quarts de finale du relais mixte devant le Canada, également qualifié, la Hongrie et le Japon. Le relais masculin Adriaan Dewagtere, Rino Vanhooren, Stijn Desmet et Ward Pétré est lui éliminé après avoir bouclé la journée en se classant 4e et dernier (7:08.068) du troisième quarts de finale derrière le Japon, la Chine et la Pologne. (Belga)