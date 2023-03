Collecte nationale de vivres au profit des Restos du cœur de Belgique ces 10 et 11 mars

Les membres des Restos du cœur se trouveront ce 10 mars aux magasins Cora de Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt et Woluwe-Saint-Lambert; aux Carrefour de Bierges et de Mons (Grands Prés); aux Intermarché d'Auvelais et de Tamines; aux Aldi de Dour, Gembloux et Quiévrain; aux Colruyt de Herstal et de Boncelles; au Proxi Delhaize de Velaine-sur-Sambre; et au Albert Heijn d'Ostende. Le 11 mars, ils iront à la rencontre des donateurs aux Aldi de Namur, Malonne, Jambes, Champion, Suarlée-Flawinne, Naninne et Wépion, ainsi qu'au Cora d'Anderlecht. L'urgence porte sur certains produits qui se conservent durablement (conserves ou bocaux de poisson, de fruits ou de légumes, de plats préparés ou en sauce) et sur des produits alimentaires secs comme de la farine, du sucre, du riz, des pâtes, de la purée, du sel, de l'huile, du lait, etc. Des collations ou petits-déjeuners sont également les bienvenus. Les bénévoles espèrent aussi récolter des produits d'hygiène de base et des produits pour bébé. Jusqu'au 2 avril, une collecte interactive de vivres est également proposée sur le site internet www.restosducoeur.be. Les dons financiers peuvent être versés sur le compte courant suivant: BE44 2400 3333 3345 avec la communication "Collecte 2023". (Belga)