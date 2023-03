Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien présumé armé tué par un colon en Cisjordanie

"Tôt ce matin, un terroriste armé de couteaux et d'engins explosifs est arrivé dans la zone de 'la colonie de' Dorot Illit. Le propriétaire du terrain a repéré le terroriste et lui a tiré dessus", indique un communiqué de l'armée. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'armée a indiqué que l'assaillant était mort. D'après le ministère de la Santé palestinien, ce dernier serait âgé de 21 ans et se prénommerait Abdelkarim Badia al-Cheikh. Jeudi soir dans la ville israélienne de Tel-Aviv, un membre de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a ouvert le feu sur un café, blessant trois personnes avant d'être abattu par des policiers. Un des blessés est vendredi dans un état critique, selon l'hôpital où il a été admis. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a communiqué avoir donné l'ordre d'"agir immédiatement pour détruire la maison du terroriste" à Ilin, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, où des forces israéliennes se sont rendues dans la nuit afin de faire des relevés en vue de cette destruction Au cours de l'opération, "deux membres de la famille du terroriste ont été arrêtés et transférés au Shin Beth (le service de la sécurité intérieure israélienne) pour un interrogatoire plus approfondi." Jeudi matin, trois Palestiniens armés parmi lesquels deux combattants du Jihad islamique avaient été tués lors d'une opération militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le Jihad islamique et le Hamas ont promis de venger ces morts. (Belga)