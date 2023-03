Coupe du monde de ski alpin - Shiffrin remporte le géant d'Are, égale le record de Stenmark et gagne le petit globe

Ses 86 victoires se décomposent en 52 slaloms, 20 géants, 5 Super-G, 3 descente, 1 combiné, 3 City events et 2 slaloms parallèles. Le premier remonte au 20 décembre 2012 dans le slalom ? d'Are. Shiffrin, en cas de victoire dans le slalom de la station suédoise samedi, pourrait devenir seule détentrice de ce record. Vendredi, la quintuple lauréate de la Coupe du monde s'est imposée avec 64/100e devance sur l'Italienne Federica Brignone et 92/100e sur la Suédoise Sara Hector. Kim Vanreusel a terminé à la 47e place de la première manche et n'était pas qualifiée pour la seconde. Après ce 9e des 10 slaloms géants et son 6e succès de la saison, l'Américaine remporte le petit globe de la spécialité comme en 2019. Elle possède 700 points et ne peut plus être devancée par la Slovaque Petra Vhlova (486) ni par la Suissesse Lara Gut-Behrami (482). Au classement général, après 33 des 38 épreuves, Shiffrin totalise 1.928 points. Vlhova est 2e (1.025) et Gut-Behrami (1.007). Shiffrin s'est emparée seule du record de victoires féminines le 24 janvier en gagnant le slalom géant de le Plan de Corones/Kronplatz pour décrocher son 83e succès. Le 8 janvier son succès dans le géant de Kranjska Gora lui avait permis d'égaler le précédent record de 82 victoires de sa compatriote Lindsey Vonn. (Belga)