Incertitudes sur la réunion des Témoins de Jéhovah où une fusillade a eu lieu à Hambourg

Le rassemblement aurait pu être un évènement communautaire, a indiqué un porte-parole de la police au média n-tv. Il est encore incertain en outre du nombre de personnes présentes au moment des faits, a-t-il ajouté. Les unités des forces spéciales de la ville du nord du pays sont rapidement arrivées sur place, a aussi précisé le porte-parole. Des experts en déminage portant des équipements de protection ont ensuite pénétrés dans le bâtiment - une procédure de routine, selon la police . Celle-ci a communiqué qu'un corps avait été retrouvé sur le lieu de la fusillade qui pourrait être celui du tireur, bien que cela ne soit pas confirmé. La police prie en outre les internautes d'éviter de discuter des faits ou des auteurs potentiels sur Twitter. "Nous travaillons très vite. Nous vous demandons d'éviter d'avoir des discussions au sujet des auteurs ou sur les faits, ainsi que de proférer des insultes ou de formuler d'autres commentaires non liés. Il serait bien plus facile pour nous de communiquer au sujet de l'opération en cours". Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres grièvement blessées lors d'une fusillade jeudi soir dans le quartier d'Alsterdorf/Gross Borstel de la ville portuaire allemande. (Belga)