Jupiler Pro League - Ian Burchnall adjoint de Brian Riemer à Anderlecht

Ian Burchnall, 40 ans, a d'abord été entraîneur de jeunes à Leeds et à Bradford City, avant de devenir adjoint du club norvégien de Sarpsborg 08 en 2013. Il a poursuivi sa carrière comme adjoint au Viking Stavanger, avant de connaître sa première expérience de T1 en 2018 à Östersund en Suède. Il y est resté deux ans avant de rentrer en Angleterre, où il s'est retrouvé sur le banc de Notts County et de Forest Green Rovers. "Avec Ian, nous ajoutons une nouvelle pièce du puzzle à notre équipe d'entraîneurs. Il va jouer un rôle important dans la mise en œuvre et le développement de notre style de jeu. C'était le bon moment pour le recruter, afin qu'il puisse nous aider à terminer cette saison sur une bonne note et également à bien préparer la saison prochaine", déclare Jesper Fredberg, le CEO Sports d'Anderlecht, cité dans un communiqué du club. (Belga)