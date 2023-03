La start-up spécialisée dans l'analyse du sommeil, Sunrise, lève 17 millions d'euros

Ces 17 millions s'ajoutent aux 12 déjà levés depuis la création de Sunrise en 2015. Ils serviront à financer ses ambitieux objectifs à court-terme : la commercialisation de sa technologie aux États-Unis et l'engagement de nouveaux talents. L'entreprise, qui occupe une trentaine de personnes, ne veut pas moins que décupler ses équipes d'ici cinq ans. Et elle a de quoi être optimiste puisqu'elle vient de recevoir l'autorisation de sa technologie deuxième génération par la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis) ainsi que l'approbation du dispositif par la Medical Device Regulation en Europe. Le dispositif de Sunrise, primé notamment au CES 2021, consiste en un capteur ultra léger, fruit de 10 années de recherche, qui permet d'analyser la qualité du sommeil en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'analyse de micro-mouvements du menton, produits par la contraction des muscles respiratoires au cours des nuits. Le rapport d'analyse peut ensuite être partagé avec un médecin. (Belga)