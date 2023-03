Le PS renouvelle ses instances ces vendredi et samedi

Le président sortant Paul Magnette est assuré de rempiler pour un nouveau mandat de 4 ans. Il est en effet le seul candidat. Le Carolo avait succédé à Elio Di Rupo fin 2019. Déjà seul candidat, il avait alors recueilli 95,4% des voix des militants. Près d'un an plus tard, il œuvrait avec succès au retour du PS dans la majorité fédérale en concluant l'accord de majorité Vivaldi en tant que co-formateur. "Il a arraché un accord de gouvernement qui contient de nombreuses avancées PS", commente-t-on en interne. Avec les élections de 2024 en vue, l'ambition du parti est de poursuivre le travail au sein des différentes majorités. D'un point de vue sociétal, les deux prochains congrès seront consacrés à l'égalité hommes-femmes et à la jeunesse. Ces 10 et 11 mars, le PS renouvelle aussi les présidences de ses fédérations régionales pour les quatre prochaines années. Dans 11 des 14 fédérations, un candidat unique se présente au suffrage des militants: le secrétaire d'État Thomas Dermine à Charleroi, le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne à Dinant-Philippeville, le bourgmestre de Mons Nicolas Martin à Mons-Borinage, le ministre en Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden à Liège ou encore le chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej à Bruxelles. Les trois fédérations concernées par un duel sont Namur, Thuin et la Wallonie Picarde. (Belga)