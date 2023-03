Météo - La pluie tombera inlassablement vendredi après-midi

(Belga) Le ciel sera très nuageux à couvert vendredi après-midi, avec des pluies continues faibles à parfois modérées, puis des averses, et un vent qui se renforcera nettement, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Un temps un peu plus sec et quelques éclaircies reviendront toutefois à partir de la Côte en fin d'après­-midi. Les maxima varieront entre 7°C en Haute Ardenne et 11°C en plaine en début d'après­-midi, les températures descendant ensuite graduellement.