Poutine félicite Xi réélu et salue le "renforcement" de leur coopération

"La Russie apprécie grandement votre contribution personnelle au renforcement des relations de partenariat global et de coopération stratégique entre nos pays. Je suis sûr qu'en agissant ensemble, nous assurerons le développement d'une coopération russo-chinoise fructueuse dans plusieurs domaines", a déclaré Vladimir Poutine, dans un message publié par le Kremlin. "Nous allons continuer de coordonner notre travail commun concernant les questions les plus importantes de l'agenda régional et international", a ajouté le président russe. La réélection de Xi Jinping à un troisième mandat inédit de président chinois "illustre la reconnaissance de vos mérites en tant que chef d'État, ainsi que le soutien pour votre politique en faveur de plus de développement social et économique en Chine et de la protection des intérêts nationaux sur la scène internationale", a encore loué Vladimir Poutine. Depuis le lancement de son offensive contre l'Ukraine l'an dernier, la Russie s'efforce de renforcer ses relations avec la Chine, alors que les deux pays traversent une période de fortes tensions avec les États-Unis. Pékin n'a ni condamné, ni soutenu explicitement l'offensive russe en Ukraine, tout en apportant un appui diplomatique à Moscou et en appelant à résoudre le conflit. Mais si la Chine cherche à s'imposer comme médiateur dans le différend russo-ukrainien, sa position d'alliée de la Russie la disqualifie aux yeux des Occidentaux, qui soutiennent de leur côté l'Ukraine. (Belga)