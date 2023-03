TC Liège - 42 mois de prison avec sursis pour avoir administré du Rohypnol à un bébé

Le CHR de Liège avait dénoncé les faits après l'admission du bébé le 20 septembre 2018. L'enfant se trouvait dans un état d'hygiène déplorable et avait été exposé à un risque majeur par l'ingestion d'une partie de comprimé de Rohypnol. Ce médicament extrêmement puissant, qui peut provoquer des overdoses chez l'adulte, avait fait courir à l'enfant un danger grave et imminent. Le père avait d'abord prétendu à une ingestion accidentelle avant de reconnaître avoir inséré le médicament dans le biberon de son bébé. L'enquête avait démontré que l'enfant vivait avec ses parents dans un logement insalubre et dans des conditions d'hygiène déplorables. Ce bébé dormait avec les chiens du couple. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine de 42 mois de prison avec sursis probatoire. (Belga)