TikTok - La Région bruxelloise suivra elle aussi les recommandations du CNS

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a décidé vendredi d'interdire aux ministres, membres de cabinets et fonctionnaires fédéraux l'usage de l'application chinoise TikTok sur leurs appareils professionnels. Cette interdiction, décidée sur base d'une analyse de la Sûreté de l'Etat et d'un avis du centre pour la cybersécurité (CCB), sera d'application pour une période de six mois à l'issue de laquelle elle sera évaluée, a indiqué le cabinet du Premier ministre. La mesure sera effective pour tous les appareils dont l'achat, l'abonnement ou l'usage relève totalement ou partiellement de l'autorité fédérale. Le Conseil des ministres devrait adopter la semaine prochaine une directive formalisant la mesure. Le CNS a également appelé dans la foulée toutes les autorités régionales, provinciales et locales du pays à prendre des mesures d'interdiction similaires. En Région bruxelloise, la procédure est enclenchée en vue de l'adoption de telles mesures, ont indiqué en substance les cabinets du ministre-président Rudi Vervoort et du ministre Bernard Clerfayt. Le gouvernement bruxellois se penchera sur une proposition en ce sens vendredi prochain. Selon le cabinet de Bernard Clerfayt, la mesure concernera également les administrations communales. (Belga)