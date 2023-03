Un Américain a été exécuté 30 ans après un quadruple meurtre qu'il niait

Arthur Brown Junior, 52 ans, a reçu une injection létale et son décès a été prononcé à 18H37 heure locale dans le pénitencier de Huntsville. "Ce qui a lieu ce soir ce n'est pas la justice, c'est le meurtre d'un homme innocent pour un meurtre qui a eu lieu en 1992", a déclaré M. Brown Junior quelques instants avant son décès, selon un communiqué des autorités pénitentiaires du Texas. Il est devenu le cinquième condamné à mort exécuté depuis le début de l'année dans ce vaste Etat conservateur du Sud très attaché à la peine capitale, et le neuvième aux Etats-Unis. Selon l'accusation, il s'était rendu en 1992 avec deux complices au domicile de son fournisseur de drogues, à Houston. Après avoir ligoté les six occupants des lieux, ils leur avaient tiré une balle à l'arrière de la tête. Quatre de leurs victimes, dont un mineur et une femme enceinte, étaient mortes et deux avaient survécu. Arthur Brown Junior avait été arrêté quatre mois plus tard et condamné en 1994 à la peine capitale, bien qu'il ait toujours clamé son innocence. Ses complices présumés ont également été condamnés pour ces meurtres: l'un d'eux a été exécuté en 2006 et l'autre purge une peine de prison à vie. A l'approche de l'application de sa peine, les avocats de M. Brown avaient redoublé d'efforts pour tenter de le sauver. (Belga)