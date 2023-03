Un mort et un blessé grave dans un accident de la route à Beauvechain

Une violente collision impliquant deux véhicules s'est produite, jeudi soir vers 23h00, dans la rue du Village, à Beauvechain. Un Anderlechtois de 43 ans a perdu le contrôle de sa voiture alors qu'il circulait à vive allure en direction de Bierbeek. Le véhicule s'est déporté sur la droite, a roulé sur un accotement herbeux devenu boueux en raison de la pluie et a traversé la chaussée. Un autre véhicule conduit par un Beauvechinois de 45 ans est alors arrivé dans l'autre sens de circulation. S'en est suivie une violente collision. Le conducteur bruxellois, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, a été tué. L'automobiliste brabançon wallon a, lui, été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. "L'intervention d'un expert automobile a été requise et son rapport est attendu dans le courant de ce week-end", a précisé la porte-parole du parquet du Brabant wallon. (Belga)