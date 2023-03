Ahmed Laaouej réélu à la présidence de la Fédération bruxelloise du PS avec 86,1% des voix

Interrogé par l'agence Belga, Ahmed Laaouej a estimé que ce résultat traduisait une très large confiance des militants au renouvellement de son mandat. "Cela constitue également une reconnaissance pour le travail accompli, a-t-il ajouté, remerciant les militants "pour leur soutien et leur confiance". Pour le président reconduit dans son mandat, le PS bruxellois est ainsi "rassemblé pour les prochaines élections". D'après lui, les priorités de la formation socialiste à Bruxelles iront à la justice sociale, la cohésion sociale, au logement, à l'emploi, et au soutien aux plus fragilisés. (Belga)