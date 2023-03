Challenger Pro League - Face au SL16 FC, Virton signe sa première victoire en six matchs

Très mal embarqué dans ce barrage de relégation, Virton devait impérativement signer un résultat face aux Liégeois. Les Gaumais ont pris les commandes de la rencontre avec un but d'Ilombe Mboyo en première période (19e). En seconde période, les deux équipes ont fait jeu égal et sont restées muettes malgré un nombre élevé de tentatives. Il s'agit également du premier succès des Gaumais après cinq défaites consécutives. Avec cette victoire, Virton (12e) reste dernier du classement avec 17 points mais revient à six unités de son adversaire du jour (11e, 23 points). (Belga)