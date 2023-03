Coupe des Nations de concours complet - La Belgique reste en tête à Montelibretti avant le cross final

Jarno Verwimp (Mahalia) et Lara de Liedekerke (Ducati D'Arville) ont réussi un parcours sans faute tandis que Karin Donckers (Fletcha van 't Verahof) et Senne Vervaecke (Google van Alsingen) n'ont fait tomber qu'une barre. L'Autriche ne compte que 5 points de retard sur la Belgique. La Suisse, l'Italie et les Pays-Bas sont eux distancés. Le vainqueur de la Coupe des Nations de concours complet, qui compte huit rendez-vous, obtiendra son billet pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. (Belga)