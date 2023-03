Coupe du monde de biathlon - La Belgique termine 15e du relais masculin d'Östersund remporté par la Norvège

Malgré l'absence des vedettes norvégiennes, Endre Stroemsheilm, Vebjörn Sörum, Johannes Dale et Vetle Christiansen ont offert une 5e victoire en cinq relais à leur pays cet hiver en Coupe du monde. La France a pris la 2e place à 22.5 secondes et l'Allemagne la 3e à 37.4 secondes. La Norvège était déjà assurée de remporter la Coupe du monde de relais. Elle s'impose avec le maximum de 450 points devant l'Allemagne (330) et la France (320). La Belgique termine 22e de la Coupe du monde avec 26 points en ayant disputé une seule des cinq manches. Langer a bouclé le premier relais en 14e position après avoir manqué 4 tirs. Beauvais a cédé deux places (16e) avec deux échecs au tir. Grâce à un sans-faute sur le pas de tir de Claude, la Belgique est remontée au 11e rang au moment de donner le dernier relais à Mackels. Le Malmédien, le moins expérimenté du quatuor belge, a concédé le seul tour de pénalité de l'équipe en plus d'avoir manqué 5 cibles et s'est classé 15e. (Belga)