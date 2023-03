Delhaize - Une pétition pour le maintien des magasins Delhaize en gestion propre

"M. le directeur, nous les membres du personnel, nous vous demandons de faire machine arrière pour le bien de votre personnel et pour les clients", avancent les travailleurs. Ces derniers ajoutent vouloir préserver tous leurs droits et heures de travail, mais aussi leurs anciennetés, chèques-repas, salaires et 13e mois. "Nous avons demandé à vos clients s'ils sont d'accord de faire (sic) signer cette pétition, nous envoyons une copie aux membres du gouvernement en attendant une réponse de votre part", ponctuent-ils. A 7h15 samedi matin, la pétition comptait près de 300 signatures. (Belga)