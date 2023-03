Intempéries - Une nouvelle tempête frappe la Californie, victime d'un hiver particulièrement pluvieux

Jusqu'à 23 centimètres de précipitations sont attendus par endroits. Cette pluie, issue d'une dépression plutôt chaude, est susceptible de faire fondre une partie du manteau neigeux exceptionnel accumulé au cours des trois derniers mois. De quoi provoquer un ruissellement impossible à contenir pour les cours d'eau de l'Etat. La pluie sur "des sols saturés" d'eau à cause des tempêtes de cet hiver et sur "l'épais manteau neigeux va provoquer des inondations importantes", a prévenu le service météorologique américain (NWS). A plus haute altitude, les chutes de neige sur les montagnes de Californie du nord devraient "entraîner des difficultés pour circuler". Le président américain Joe Biden a approuvé vendredi une déclaration d'état d'urgence en Californie, afin de faciliter l'aide de l'Etat fédéral. "La Californie déploie tous les outils dont elle dispose pour protéger les communautés des tempêtes implacables et meurtrières qui frappent notre État", a déclaré le gouverneur Gavin Newsom, qui réclamait cette aide d'urgence. De nombreux ordres d'évacuation ont été émis, particulièrement dans le nord de la Californie, où sept rivières pourraient connaître des crues majeures. La Californie, Etat le plus peuplé du pays, subit un hiver particulièrement pluvieux. En janvier notamment, une série de tempêtes consécutives a provoqué de multiples inondations, glissements de terrain et chutes d'arbres, entraînant la mort de 20 personnes. (Belga)