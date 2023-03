Jupiler Pro League - Westerlo bat Courtrai et revient à hauteur de La Gantoise et du Standard

Alors que Courtrai s'était créé plusieurs occasions, touchant notamment le poteau sur un envoi de Dion De Neve (34e), ce fut Westerlo qui trouvait le chemin des filets en toute fin de première période. Sur un corner au second poteau, Tsuyoshi Watanabe, pressé par Kyan Vaesen, marquait contre son camp, portant les Campinois aux commandes avant de rentrer aux vestiaires. Westerlo faisait le break à l'heure de jeu. Tom Vandenberghe déviait un envoi de Nene Dorgeles. Kyan Vaesen était à la réception du cuir qu'il envoyait au fond des filets. Massimo Bruno relançait le suspense en profitant d'une erreur de la défense campinoise pour réduire l'écart (2-1, 64e). Trois minutes plus tard, Tom Vandenberghe s'interposait deux fois coup sur coup face à Nene Dorgeles. À l'autre bout du terrain, la frappe enroulée de Kadri passait juste au-dessus du but (70e). La rencontre s'animait et le 3e but campinois, signé Vaesen, tombait à la 73e minute, mettant Westerlo définitivement à l'abri. Avec 45 points, Westerlo revient à hauteur de La Gantoise et du Standard et porte à cinq unités son avance sur le 8e, le Cercle de Bruges, qui recevra Anderlecht dimanche. Courtrai, 27 points, pointe au 15e rang, derrière Eupen (27 points) et devant Ostende (24 points), qui se sont affrontés dans l'autre rencontre programmée à 18h15, qui s'est soldée par un spectaculaire partage 4-4. (Belga)